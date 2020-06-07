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كاميليا ورد تثير الجدل بإطلالة جريئة

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:12 م
كامليا ورد
كامليا ورد
لمياء علي
أثارت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما خضعت لجلسة تصوير جديدة وجاءت مثيرة.

حيث شاركت كاميليا متابعوها بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وظهرت بفستان روز قصير كشف عن رشاقة قوامها وجمالها ونسقت معه مكياج بألوان مميزة مبهجة.

وأشاد متابعوها بجمالها وأثنوا على حسن اختيارها للاطلالات الخاصة بها ولاسيما وأنها دائمًا ما تبرز أناقتها ورشاقة قوامها وجمال ملامحها.

جدير بالذكر أن كاميليا ورد، طرحت كليب "مايوفون" من إنتاجها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت من خلالها نسب مشاهدة كبيرة، وإعجاب جماهيري كبير، وكانت الأغنية بمثابة رسالة لكل شخص غير وفي وغير صادق في وعده للآخرين
كاميليا ورد تثير الجدل بإطلالة جريئة

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