وزير المالية: امتصينا أزمة كورونا.. وسنستعيد عافيتنا (فيديو)

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنهم يستهدفون التعافي من أزمة فيروس كورونا في أسرع وقت، لافتًا إلى أن أزمة فيروس كورونا شديدة، ولكن آثارها على المواطن كانت لأخف درجة ممكنة.





وأشار "معيط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن الحكومة سعت لتخفيف الآثار السلبية لكورونا على المواطن، وأن البنك المركزي اتخذ العديد من القرارات للتخفيف على القطاعات المتضررة.





وتابع: "نفكر في مشروعات تخلق الآلاف من فرص العمل؛ لتخفيف آثار كورونا"، موضحًا أن توفير فرص عمل للمواطنين هي أفضل ضمانة للتنمية، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة.





وأكد أنه رغم الأزمة الاقتصادية مصر لم تؤخر سداد أي قسط دين، متابعًا: "سنستعيد عافيتنا، وسنعود على نفس المسار الاقتصادي القوي الذي كنا نحققه، امتصينا الصدمة الكبيرة، وتخطيناها، وسنعود إلى ما كنا عليه".







