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وزير المالية: امتصينا أزمة كورونا.. وسنستعيد عافيتنا (فيديو)
الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:26 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنهم يستهدفون التعافي من أزمة فيروس كورونا في أسرع وقت، لافتًا إلى أن أزمة فيروس كورونا شديدة، ولكن آثارها على المواطن كانت لأخف درجة ممكنة.
وأشار "معيط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن الحكومة سعت لتخفيف الآثار السلبية لكورونا على المواطن، وأن البنك المركزي اتخذ العديد من القرارات للتخفيف على القطاعات المتضررة.
وتابع: "نفكر في مشروعات تخلق الآلاف من فرص العمل؛ لتخفيف آثار كورونا"، موضحًا أن توفير فرص عمل للمواطنين هي أفضل ضمانة للتنمية، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة.
وأكد أنه رغم الأزمة الاقتصادية مصر لم تؤخر سداد أي قسط دين، متابعًا: "سنستعيد عافيتنا، وسنعود على نفس المسار الاقتصادي القوي الذي كنا نحققه، امتصينا الصدمة الكبيرة، وتخطيناها، وسنعود إلى ما كنا عليه".
تسجيل 1467 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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