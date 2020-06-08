Advertisements
الطبيب البطل يدخل في نوبة بكاء على الهواء: "لولا زوجتي ما أصبحت شيئاً"
الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:18 ص
كـسـاب أحـمـد
دخل الدكتور البطل محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاج المصابين بكورونا، في نوبة بكاء على الهواء وهو يتحدث عن مدى تحمل زوجته له في مسيرة حياته.
وأضاف "سامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "ألاولى"، مساء الأحد، أن زوجته دعمته وساندته كثيرًا، معقبًا: "هي بنت خالتي وأول إنسانة في حياتي..ووقفت جنبي في فترات كبيرة، من غيرها مكنتش هصبح حاجة، تحملتني كثيرًا ".
من جانبها قالت مروة ممدوح، زوجة البطل، خلال مداخلة مشتركة موجها حديثها لزوجها: "أنت تستاهل أكتر من كدا، أنت كل شيء حلو، أنت أنبل إنسان قابلته في حياتي، محمود قوى وأنا عارفه أنه سيتحمل حتى يشفى تمامًا.. وعندي أمل أن الدولة لن تتخلى عنه".
وقال الدكتور محمود سامي، طبيب كفر لشيخ الذي فقد بصره بمستشفى عزل "كورونا" في بلطيم"، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الدكتور مجدي يعقوب تواصل معه، ووعده بلقاءه بعد انتهاء جائحة كورونا.
وكشف "سامي"، تفاصيل ما دار بينهما، قائلًا: "قالي أنا متابع حالتك وإنت فخر لينا كلنا، وإنت رمز من رموز الطب في مصر، ومقدر التضحية إللي إنت ضحيتها، وإحنا فخورين بيك وهندعمك ومش هنسيبك، وفي أقرب فرصة هقابلك بعد إجراءات الحظر".
تسجيل 1467 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا