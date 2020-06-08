الطبيب البطل يدخل في نوبة بكاء على الهواء: "لولا زوجتي ما أصبحت شيئاً"

دخل الدكتور البطل محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاج المصابين بكورونا، في نوبة بكاء على الهواء وهو يتحدث عن مدى تحمل زوجته له في مسيرة حياته.





وأضاف "سامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "ألاولى"، مساء الأحد، أن زوجته دعمته وساندته كثيرًا، معقبًا: "هي بنت خالتي وأول إنسانة في حياتي..ووقفت جنبي في فترات كبيرة، من غيرها مكنتش هصبح حاجة، تحملتني كثيرًا ".





من جانبها قالت مروة ممدوح، زوجة البطل، خلال مداخلة مشتركة موجها حديثها لزوجها: "أنت تستاهل أكتر من كدا، أنت كل شيء حلو، أنت أنبل إنسان قابلته في حياتي، محمود قوى وأنا عارفه أنه سيتحمل حتى يشفى تمامًا.. وعندي أمل أن الدولة لن تتخلى عنه".





وقال الدكتور محمود سامي، طبيب كفر لشيخ الذي فقد بصره بمستشفى عزل "كورونا" في بلطيم"، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الدكتور مجدي يعقوب تواصل معه، ووعده بلقاءه بعد انتهاء جائحة كورونا.





وكشف "سامي"، تفاصيل ما دار بينهما، قائلًا: "قالي أنا متابع حالتك وإنت فخر لينا كلنا، وإنت رمز من رموز الطب في مصر، ومقدر التضحية إللي إنت ضحيتها، وإحنا فخورين بيك وهندعمك ومش هنسيبك، وفي أقرب فرصة هقابلك بعد إجراءات الحظر".



