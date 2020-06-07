محمد رمضان يشوق جمهوره لاغنية كورونا فيروس بصورة من الكواليس

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حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة متابعيه بصورة جديدة من كواليس تصوير كليب أغنيته الجديدة كورونا ڤيروس.



ونشر رمضان الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا "قريبًا".



يذكر أن أغنية "كورونا ڤيروس" من كلمات وألحان"الباور العالي"، وتوزيع وسام عبد المنعم،والكليب من إخراج محمد سامي، واستغرق التصوير يومين لينتهي منذ ايام قليلة.



وكان رمضان قد روج لجديده من قبل، بصورة أخري له مع نجله علي، وكتب عليها: "علمت ابني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس".



وأضاف "الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب.. المشتركون في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم ثقة في الله نجاح".