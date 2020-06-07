المقاولون العرب: العمل بميدان التحرير تحدي.. وحرصنا على عدم توقف حركة المرور (فيديو)





وأشار إلى أنه تم تطوير مسجد عمر مكرم ودهان الواجهات وإضافة إنارة له وكذلك مجمع التحرير، موضحا أنه تم إزالة الإعلانات فوق العمارات وطلاء واجهات العمارات.



وتزين ميدان التحرير بالكامل، بعد إضاءة المتحف المصري القديم ومجمع التحرير والكثير من المباني والفنادق المحيطة به، ليتحول إلى تحفة فنية تخطف الأنظار إليه، بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لتطويره، ونجحت الإضاءة التي صممتها أجهزة الدولة في المباني الشهيرة بميدان التحرير في منطقة وسط البلد، في تحويل المكان إلى موقع حضارى متكامل، بعد الانتهاء من تثبيت المسلة الفرعونية والكباش الفرعونية التي تزين الميدان، وكذلك تجديد وزراعة كل أرجاء الميدان بأشجار النخيل والزيتون والنباتات.



ودخل مجمع التحرير أشهر مبانى الميدان، من ضمن مشروع التطوير حيث انتهت المحافظة من دهانه وإضاءته بمنظومة إنارة حديثة تظهر شكله الجمالى، ليضاهى التطوير الجديد الذى شهده الميدان.



وشهد مشروع تطوير ميدان التحرير بوسط القاهرة، إنجازا كبيرا ليتحول المشهد بالميدان لمتحف مفتوح بعد تثبيت مسلة فرعونية بالوسط والبدء في أعمال تثبيت الكباش الفرعونية فور الانتهاء من ترميمها، ليضاهى الميدان أفضل ميادين العالم.



وانتهت الأجهزة المعنية من إنشاء نافورة بثلاث مستويات تحيط بالمسلة والكباش الفرعونية تتدلى منها المياه على جوانبها الرخامية، بشكل انسيابى، لتعطى شكل جمالى رائع يحيط بالمشعد الفرعونى للمسلة والكباش بسينية الميدان، كما تمت زراعة المنطقة المحيطة بالنافورة ليتحول لونها للأخضر.



وشهد الميدان، الذى يعد أشهر ميادين مصر، أعمال تطوير بداية من مدخل الميدان من عبد المنعم رياض، حيث تم إزالة الحدائق الموجودة بالميدان وإعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، وتنسيقها بشكل كامل بالتنسيق مع وزارتى السياحة والأثار والإسكان ومحافظة القاهرة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر مقاعد للجلوس بطول الحدائق الموجودة بالميدان.





قال المهندس محمد علوي مدير إدارة المنشآت المتميزة بشركة المقاولون العرب، إن العمل في ميدان التحرير كان تحدي لأنه في واحد من أهم ميادين القاهرة، مؤكدا أن العمل لم يؤثر على حركة المرور.وتابع خلال لقائه مع مراسل برنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أنه تم تصميم الزراعات والنخيل لتكون بالشكل الفرعوني لتتماشى مع المسلات والكباش، معبرة عن فخره في المشاركة بكل ما حدث من تطوير في الميدان.وأشار مدير إدارة المنشآت المتميزة بشركة المقاولون العرب، إلى أن التطوير بدأ في شهر ديسمبر الماضي وشمل كل شئ في الميدان والآن في مرحلة التجربة، لافتا إلى أن وزارة الأثار قامت بترميم المسلة والكباش.وأكد أنه تم عمل مقاعد للجمهور يجلس فيها وكأنه متواجد في متحف للجمهور، وتم عمل تيسيرات لمراعاة المعاقين عند المرور في الأرصفة.