منتج مسلسل "لما كنا صغيرين" يكشف حقيقة إصابة فريق العمل بفيروس كورونا

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كشف المنتج أحمد عبدالعاطي، منتج مسلسل "لما كنا صغيرين" لـ الفنانة ريهام حجاج، حقيقة إصابة فريق عمل المسلسل بفيروس كورونا المستجد.



وقال "عبدالعاطي" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بإنه فريقالعمل في حالة صحية جيدة قائلًا:" الحقيقة احنا كلنا بخير والحمد لله وربنا يحمينا".



في سياق آخر، علم "الفجر الفني" من مصدر مقرب من الفنان كريم قاسم، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).



وأشار إلى أن كريم قاسم، حضر احتفالية نجاح "لما كنا صغيرين" بالجونة ومتواجد داخل منزله الآن..



يذكر أن 'لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، محمود حجازي، نبيل عيسى، كريم قاسم، تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد علي.

