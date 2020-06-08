Advertisements
رسالة مؤثرة من زوجة الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى العزل
الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:25 ص
كـسـاب أحـمـد
قال مروة ممدوح، زوجة الطبيب البطل محمود سامي الذي فقد بصره بسبب إرهاق العمل أثناء علاج مصابي كورونا، إن الدكتور محمود سندها في هذه الدنيا، ويعد أصل كل شيء جميل في حياتها، مشيرة إلى أن تدوينته عبر السوشيال ميديا والتي حملت مشاعر جميلة لها إسعدتها بشدة ولكن كانت تتمنى أن تكون هذه المشاعر بينه وبينها.
وأضافت "ممدوح" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد: "كان نفسى يكون الكلام الحلو ده بيني وبينه وليس على العام، وهذا لا يعني إنني اتحامل عليه، معقبة: "أنا حاسة أن الكلام الحلو ده كبير عليا.. وأنا مش بقول كدا لأني مراته أو أني بحبه..لا.. لكن لأنه إنسان نبيل".
ولفتت زوجة الطبيب البطل محمود سامي، إلى أن الدكتور البطل يستحق كل ما هو طيب وجميل لأنه أصل كل شيء جميل.
وقال الدكتور محمود سامي، طبيب كفر لشيخ الذي فقد بصره بمستشفى عزل "كورونا" في بلطيم"، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الدكتور مجدي يعقوب تواصل معه، ووعده بلقاءه بعد انتهاء جائحة كورونا.
وكشف "سامي"،، تفاصيل ما دار بينهما، قائلًا: "قالي أنا متابع حالتك وإنت فخر لينا كلنا، وإنت رمز من رموز الطب في مصر، ومقدر التضحية إللي إنت ضحيتها، وإحنا فخورين بيك وهندعمك ومش هنسيبك، وفي أقرب فرصة هقابلك بعد إجراءات الحظر"
تسجيل 1467 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا