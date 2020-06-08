رسالة مؤثرة من زوجة الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى العزل

قال مروة ممدوح، زوجة الطبيب البطل محمود سامي الذي فقد بصره بسبب إرهاق العمل أثناء علاج مصابي كورونا، إن الدكتور محمود سندها في هذه الدنيا، ويعد أصل كل شيء جميل في حياتها، مشيرة إلى أن تدوينته عبر السوشيال ميديا والتي حملت مشاعر جميلة لها إسعدتها بشدة ولكن كانت تتمنى أن تكون هذه المشاعر بينه وبينها.





وأضافت "ممدوح" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد: "كان نفسى يكون الكلام الحلو ده بيني وبينه وليس على العام، وهذا لا يعني إنني اتحامل عليه، معقبة: "أنا حاسة أن الكلام الحلو ده كبير عليا.. وأنا مش بقول كدا لأني مراته أو أني بحبه..لا.. لكن لأنه إنسان نبيل".





ولفتت زوجة الطبيب البطل محمود سامي، إلى أن الدكتور البطل يستحق كل ما هو طيب وجميل لأنه أصل كل شيء جميل.





وقال الدكتور محمود سامي، طبيب كفر لشيخ الذي فقد بصره بمستشفى عزل "كورونا" في بلطيم"، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الدكتور مجدي يعقوب تواصل معه، ووعده بلقاءه بعد انتهاء جائحة كورونا.





وكشف "سامي"،، تفاصيل ما دار بينهما، قائلًا: "قالي أنا متابع حالتك وإنت فخر لينا كلنا، وإنت رمز من رموز الطب في مصر، ومقدر التضحية إللي إنت ضحيتها، وإحنا فخورين بيك وهندعمك ومش هنسيبك، وفي أقرب فرصة هقابلك بعد إجراءات الحظر"



