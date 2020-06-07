إليسا تصدم جمهورها بخبر اعتزالها لهذا الأمر

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قررت الفنانة اللبنانية إليسا الابتعاد عن التفاعل عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر لفترة معينة، وأعلنت هذا القرار لمتابعيها.



وغردت إليسا قائلة: سوف أخذ راحة من تويتر لفترة محددة أحبكم كلكم وسأعود من جديد لكم.



وتفاعل متابعو إليسا مع التغريدة بشكل كبير معلنين عن اعتراضهم على قرارها مخبرين إياها أنهم يتواجدون عبر تويتر من أجلها.



وتألقت اليسا خلال الأيام السابقة بحفلها الغنائي عبر منصة شاهد vip وتصدرت قوائم التريند بعد النجاح الساحق للحفل.

