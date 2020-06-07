إطلاق منصة إلكترونية لسوق العمل في البحرين

أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية، المنصة الإلكترونية لسوق العمل، بهدف خلق قناة تواصل بين الباحثين عن عمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص.





وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، إن إطلاق هذه المنصة الإلكترونية يأتي في إطار مساعدة أصحاب العمل على توفير العمالة المناسبة لهم بمختلف المهارات والقدرات والمؤهلات العلمية ، وفقا لبيان صحفي.





وأشار أسامة عبدالله العبسي، إلى دور شركة "إس تي سي - البحرين"، التي تُعد من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات بالمملكة، على دورها في دعم وتأسيس المنصة الإلكترونية لسوق العمل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً للشراكة المجتمعية والتعاون الفعّال بين القطاعَين العام والخاص.





وأضاف أن المنصة ستعمل على تعريف المؤسسات على مؤهلات العمالة الموجودة في سوق العمل داخل المملكة وتسهيل إعادة توظيفها بما يحقق رغبة هذه المؤسسات في استمرارية أعمالها بالصورة الاعتيادية، كما أنه سيسهم في الحد من وجود عمالة غير نظامية في المملكة لا سيَّما مع توقف حركة السفر مع مختلف الدول بما يحول دون إمكانية عودة الوافدين بعد انتهاء أو إنهاء عقود عملهم.





وأوضح أن هذه المنصة تهدف إلى تسهيل حصول القطاع الخاص على العمالة التي يحتاجها في ظل صعوبة الاستقدام من الخارج وتأثر حركة التنقل الجوي، وذلك دعماً لاستمرارية نمو القطاع الخاص وتعزيز قدراته في ظل هذه الأزمة العالمية.