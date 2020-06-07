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نادين نسيب نجيم في صورة عفوية مع ابنتها.. هل تشبهها؟

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:55 م
نادين نسيب
نادين نسيب
لمياء علي

نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الخاصة بها وهي تداعب ابنتها هافن.

وكانت نادين خلال الصور تقبل ابنتها وأرفقت الصور بكلمات قلبية معلقة “صباح الحب والحنان”.

من جانب آخر، تغيبت نادين نجيم عن السباق الرمضاني بسبب تعطل تصوير مسلسلها 2020 بسبب الأزمة التي اجتاحت العالم العربي بسبب فيروس كورونا.

وتواصل نادين تصوير مسلسل “2020” كتابة نادين جابر وبلال شحادات، ويجمع مجدداً النجمين نادين نجيم وقصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان.

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