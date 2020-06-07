أزمة فيتامينات بصيدليات بني سويف.. والمحافظة تناشد المواطنين: الإسراف في تناولها يسبب أضرار كبيرة

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تشهد محافظة بني سويف خلال تلك الفترة أزمة نقص واختفاء احيانًا لبعض أدوية الفيتامينات بسبب سحبها من قبل الأهالي اعتقادًا منهم أن فيتامين "سي" يعالج الأعراض الخفيفة لفيروس كورونا المستجد.



وأكد الدكتور علي محسن، صيدلي، أن الأهالي يقدمون على شراء الفيتامينات بطريقة مبالغ فيها والبعض يخزنها وبالأخص أدوية فيتامين سي وأدوية الزنك مما أدى إلى اختفاء الأدوية بالصيدليات والمشكلة أن الكميات الموردة من الشركات المنتجة قليلة نتيجة لنقص المخزون لديها لشدة الطلب من جميع المحافظات.



من جانبها ناشدت محافظة بني سويف، المواطنين، بعدم المبالغة في الاقدام على شراء الأدوية والفيتامينات من الصيدليات خاصة فيتامين سي والزنك، واعتقادًا منهم أن هذه الأدوية والفيتامينات تعالج أعراض فيروس كورونا الخفيفة،مما يترتب عليه اختفاء بعض أدوية الفيتامينات من الصيدليات وقلة المعروض منها بسبب الإفراط في عملية الشراء وبل التخزين أحيانًا.



وأكدت المحافظة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك" أنه طبقا لآراء المختصين من الأطباء والصيادلة "فإن الإسراف في تناول الفيتامينات له آثار جانبية وقد تتسبب في حدوث أضرار كبيرة، مطالبة المواطنين بعدم الاسراف في شرائها وتناولها دون داعى حتى يغطى المعروض احتياجات المرضى مثل الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن هناك العديد من المصادر الطبيعية من الأطعمة والفاكهة والخضروات الغنية بتلك الفيتامينات، والتي يؤكد الخبراء أنها الأفضل في الحصول على الفيتنامينات.



وبدورها أكدت الهيئات الصحية الرسمية أن التناول العشوائي للفيتامينات يضر بالكبد والكلى والعظام، وأن زيادتها تؤدي إلى تراكم للكيماويات في الجسم، مشددة على ضرورة أخذها في إطار وصفة الطبيب.



وتؤكد المحافظة أنه "بعد إستشارة الجهات المعنية بوزارة الصحة ممثلة في إدارة برامج التغذية بالطب العلاجي" والتي أوصت بإتباع 5 طرق غذائية لمساعدة جهاز المناعة بشكل عام وفي مواجهة فيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك من خلال تناول غذاء صحي يساعد الجسم على زيادة المناعة من خلال تناول الاحتياجات الغذائية من المغذيات الدقيقة وخاصة فيتامينات "أ. ب. ج.د. هـ" وكذلك عنصر الزنك والسيلينيوم والحديد، حيث يمكن تحسين وظيفة المناعة عن طريق إستعادة المغذيات الدقيقة الناقصة إلى المستويات الموصى بها وبالتالى زيادة مقاومة الجسم للعدوى والتعافى بشكل أسرع عند الإصابة.



ونشرت المحافظة رفق بيانها جدول يوضح المغذيات الدقيقة من الفيتامينات وأهم المصادر الغذائية الغنية بتلك الفيتامينات والمغذيات، وذلك حرصًا على أن تعم الفائدة المواطنين بالمحافظة.

