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الاتحاد الإسباني يصدر قرار مفاجئ بشأن ضحايا كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، أن اللاعبين سيقفون دقيقة صمت قبل المباريات التي تستأنف بها المنافسات الأسبوع المقبل وذلك تكريماً لضحايا فيروس كورونا المستجد".

وأوضح الاتحاد الإسباني أن هذا التكريم سيتم أيضاً قبل مباريات الدرجة الثانية والأدوار الفاصلة للدرجتين الثانية والثالثة.

ويستأنف النشاط الكروي في إسبانيا بعد توقفه لثلاثة أشهر بسبب فيروس "كوفيد-19"، الأربعاء بمباراة رايو فايكانو وألباسيتي ضمن دوري الدرجة الثانية، على أن تعود عجلة دوري الدرجة الأولى إلى الدوران الخميس بدربي الأندلس بين إشبيلية وجاره ريال بيتيس.

ويلعب برشلونة المتصدر وحامل اللقب مع مضيفه مايوركا الأحد، فيما يلعب ريال مدريد مطارده المباشر وغريمه التقليدي مع ضيفه إيبار.

ويتصدر النادي "الكاتالوني" الترتيب بفارق نقطتين أمام النادي "الملكي" قبل 11 مرحلة من نهاية الموسم.

ونجحت إسبانيا في الأسابيع الأخيرة من احتواء "فيروس كوفيد-19"، لكنها تبقى واحدة من الدول الأكثر تضررا مع تأكيد أكثر من 27 ألف وفاة وفقاً لأحدث الأرقام التي نشرت الأحد.

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