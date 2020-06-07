Advertisements

نجل راغب علامة يهنئه بعيد ميلاده: عقبال 100 سنة يا توأم روحي

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:48 م
راغب علامة
راغب علامة
لمياء علي

حرص خالد نجل السوبر ستار الفنان اللبناني راغب علامة، على تهنئته بمناسبة عيد ميلاده وذلك بكلمات من القلب.

وقام خالد علامة بنشر تغريدة عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر مهنئًا والده بهذه المناسبة، وشارك متابعيه صورة تجمعه بوالده.

وعلق خالد قائلًا: ‏عقبال الميّة يا توأم روحي الله يديمك بصحّتك و همّتك و نجاحك بتستاهل خير العالم كلّو.

وحظيت التغريدة بتفاعل كبير من متابعيهما الذين تمنوا لهما السعادة وألا يفترقا أبدًا.

أخبار تهمك

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة بديل رمضان صبحي المثالي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط للتضحية بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ يوم

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ يوم

فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 وفاة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

08:33 م

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

06:09 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين