نجل راغب علامة يهنئه بعيد ميلاده: عقبال 100 سنة يا توأم روحي

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حرص خالد نجل السوبر ستار الفنان اللبناني راغب علامة، على تهنئته بمناسبة عيد ميلاده وذلك بكلمات من القلب.



وقام خالد علامة بنشر تغريدة عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر مهنئًا والده بهذه المناسبة، وشارك متابعيه صورة تجمعه بوالده.



وعلق خالد قائلًا: ‏عقبال الميّة يا توأم روحي الله يديمك بصحّتك و همّتك و نجاحك بتستاهل خير العالم كلّو.



وحظيت التغريدة بتفاعل كبير من متابعيهما الذين تمنوا لهما السعادة وألا يفترقا أبدًا.

