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سيد علي يوضح حقيقة حقن الفنانة رجاء الجداوي بـ"بلازما المتعافين"
الأحد 07/يونيو/2020 - 10:19 م
كـسـاب أحـمـد
كشف الإعلامي سيد علي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وانتقالها لإحدى مستشفيات العزل.
وقال "علي"، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إن الفنانة رجاء الجداوي حصلت على جرعتين من بلازما المتعافين، ومتواجدة على جهاز التنفس الصناعي، ورغم ذلك حالتها الصحية لم تتغير.
نشرت بعض المواقع في الساعة الماضية بعض الشائعات حول خروج الفنانة رجاء الجداوي من العناية المركزة،وتحسن حالتها الصحية.
وأكد الدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بالإسماعيلية في تصريح خاص لـ"الفجرالفني" أن الفنانة رجاء الجداوي لم تخرج من العناية المركزة حتى الآن وأن هذه مجرد شائعات.
يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية، ونقص نسبة الأكسجين في الدم ولكن وضح الأطباء تحسن حالتها الصحية بعد ثلاث أيام في العناية المركزة.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال المتحدث إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.
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