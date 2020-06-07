سيد علي يوضح حقيقة حقن الفنانة رجاء الجداوي بـ"بلازما المتعافين"

كشف الإعلامي سيد علي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وانتقالها لإحدى مستشفيات العزل.





وقال "علي"، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إن الفنانة رجاء الجداوي حصلت على جرعتين من بلازما المتعافين، ومتواجدة على جهاز التنفس الصناعي، ورغم ذلك حالتها الصحية لم تتغير.





نشرت بعض المواقع في الساعة الماضية بعض الشائعات حول خروج الفنانة رجاء الجداوي من العناية المركزة،وتحسن حالتها الصحية.





وأكد الدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بالإسماعيلية في تصريح خاص لـ"الفجرالفني" أن الفنانة رجاء الجداوي لم تخرج من العناية المركزة حتى الآن وأن هذه مجرد شائعات.





يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية، ونقص نسبة الأكسجين في الدم ولكن وضح الأطباء تحسن حالتها الصحية بعد ثلاث أيام في العناية المركزة.



