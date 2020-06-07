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هيفاء وهبي تتلقى هدية ثمينة من أحد المعجبين

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:41 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
لمياء علي

تلقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي هدية مميزة من أحد معجبيها والذي حرص على تقديم لها رسمة دقيقة نالت إعجابها.

حيث قام ​أنتوني خليل​ برسم صورة لـ هيفا من آخر جلسة تصوير خضعت لها وهي تضع يدها على رأس حصان أبيض، وقد نالت اللوحة إعجاب هيفا فعلقت عليها شاكرة إياه وكتبت :"ما أجمل هذه الهدية، شكراً أنتوني لمجهودك ووقتك مرة أخرى لترسمني بهذه الطريقة الجميلة".وكان جوني كتب في صفحته تعليقاً على رسمته :"هذه هديتي للديفا ​هيفا وهبي​ مستوحاة من آخر جلسة تصوير خضعت لها".

وكانت هيفاء كانت قد توجّهت بالشكر لمتابعيها بعدما دشنوا هاشتاغ بعنوان تويت في حب هيفا وأعربت عن سعادتها وامتنانها لهم بالشكر.

وكتبت هيفا على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "كنت بعرف كتير منيح انكم بتحبوني بس اليوم حسّيت حالي عمبنحب لأول مرة مابعرف شو هو هالشي الي حسّيته يمكن لانه المفاجآت حلوي بدون مناسبة او سبب؟ او يمكن لانه الي بيني وبينكن علاقة بقاء مش فراق! شكرا من قلبي على هاشتاغ تويت في حب هيفاء".

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