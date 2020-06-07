نجمة الجماهير تستعيد ذكرياتها بفستان مطرز

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شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهروها بصورة قديمة لها عبر حسابها الشخصي يموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت "الجندي" بالصورة ترتدي فستان مطرز، واكتفت بالتعليق على الصورة بالقلوب الحمراء.



وفي سياق منفصل، شاركت النجمة نادية الجندي في السباق الرمضاني الماصي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وهو مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك في العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد.

