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في ذكرى ميلاده.. تعرف على اللحظات الأخيرة في حياة محمود مرسي

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:40 م
محمود مرسي
محمود مرسي
ريهام كمال
رحل الفنان الكبير محمود مرسي، التي تمر ذكرى ميلاده اليوم وهو عملاق من عمالقة الفن، وتعلق به الجمهور بدرجة كبيرة.

كان الفنان محمود مرسي، يصور مسلسل "وهج الصيف" صور مشاهد ديكور مكتبه وبعض المشاهد القليلة الأخرى والتي لاتتجاوز نصف مشاهده.

كان يجسد شخصية عبدالرحمن الرمادي، وهو رجل أعمال شرير جمع ثروته بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، لايتورع عن تصفية خصومه جسديًا ولكنه ليس شريرًا بالشكل النمطي أو التقليدي ولكن ككائن بشري يمارس الشر لأنه يحبه ولأن قيم طبقته تجعل من الشر وسيلة لتحقيق مصالحه فشره وسيلة وليس غاية، والرمادي شخص له جوانب انسانية متعددة فهو شرير في مناطق لكنه أيضًا خفيف الظل ويحب المرح.

صور محمود مرسي، ما يقرب من نصف مشاهده ولكن للاسف كلها مشاهد متفرقة وهي عبارة عن ردود أفعال لاحداث لم يتم تصويرها بالاضافة إلي الحدث الرئيسي للرواية لم يتم تصويره فهو لم يصور غير ديكور شركته.

شعر محمود مرسي، بالتعب والارهاق قبل بداية تصوير المسلسل وفضل البقاء بمنزله أوصي ابنه الدكتور علاء بمعاودته هو وزوجته الصحفية أمل فوزي، للاطمئنان عليه وبالفعل استمرت متابعتهما له حتي نقل صباح السبت الي المستشفي ولفظ أنفاسه الاخيرة متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكانت وصيته بأن يدفن بمقابر الاسرة بالمنارة شرق الاسكندرية دون ضجيج اعلامي، وهو ما نفذه نجله "علاء".

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