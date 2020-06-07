اعتماد عضوية "طرق دبي" في هيئة أنظمة النقل الذكية الأوروبية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي اليوم الأحد عن اعتماد انضمامها عضواً في هيئة أنظمة النقل الذكية الأوروبية (ERTICO)، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق الغايات الهادفة إلى ترسيخ تميزها عبر تحقيق الريادة والابتكار واستشراف المستقبل في مجال أنظمة النقل والمرور الذكية، وتماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة بـ " تنقل آمن وسهل للجميع".





وأوضحت ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن هيئة أنظمة النقل الذكية الأوروبية تعنى بتطوير منظومة النقل الذكي عن طريق الأبحاث والدراسات العلمية والترويج، إلى جانب استخدام معايير التكنولوجيا المفتوحة وتبادل الخبرات والمعرفة، وفقا لبيان حكومة دبي.





وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على عدد من المبادرات والمخرجات ومؤشرات الأداء التي من المخطط أن تنفذها الهيئة، وهي: المشاركة في مبادرات البحث والتطوير في تقنيات أنظمة المرور الذكية الحديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستضافة مهندسي الهيئة من فئة الشباب في مقر الهيئة الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل لمدة شهر واحد وتدريبهم في مجالات ومشاريع أنظمة النقل الذكية الحديثة.





وقالت ميثاء: إن العضوية ستتيح مشاركتها في إعداد وتحديث المواصفات الفنية والمعايير الدولية المتعلقة بأنظمة النقل الذكية، واطلاعها على النتائج الأولية للتجارب الميدانية للمبادرات والمشاريع التي تمولها هيئة أنظمة النقل الذكية الأوروبية، وإتاحة فرصة لعمل زيارات ميدانية لمواقع تلك التجارب، فضلاً عن توفيرها خدمات استشارية على نطاق محدود في مراجعة وإبداء الملاحظات، مع التزوّد ببيانات داعمة حول مبادرات ومشاريع الأنظمة المرورية الذكية المستقبلية.





وأكدت ميثاء بن عدي أن هذه العضوية ستمنح الهيئة فرصة تعزيز سمعتها كرائد عالمي في مجال التنقل الذكي، من خلال مقابلة أصحاب المصلحة الآخرين في وفود ERTICO الخاصة بالمؤتمرات والشراكات الأوروبية والعالمية في الولايات المتحدة والصين واليابان. بالإضافة الى ضمان حصولها على نظرة ثاقبة على الأسواق المختلفة وتلقي الملاحظات والوصول إلى أحدث الأدوات والتقنيات والمعايير الدولية في المجال، خاصة أن النقل الذكي يقع ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية حاضراً ومستقبلاً.





وخلال يوم الخميس الماضي، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلزام الركاب بارتداء الكمامات، في سبيل مكافحة فيروس كورونا.





وفي نهايات الشهر الماضي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إنجاز جميع أعمال مشروع الجسور والطرق المؤدية لــ (دبـي هيلز مول)، الذي يتألف من 13 جسراً، بطول إجمالـي 3700 متر، وعرض يتراوح بين 11 و22 متراً، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 23500 مركبة فـي الساعة.





وخلال الشهر الماضي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إغلاق مسارات الجري والدراجات الهوائية يومياً، من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً وحتى إشعار آخر، وذلك تماشياً مع مواعيد تطبيق برنامج التعقيم الوطني الجديدة.