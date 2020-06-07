الإسماعيلي يصدم محمد عواد

صرح مدرب حراس النادي الإسماعيلي سعفان الصغير، أنه لم يعرض عليه عودة محمد عواد، حارس الفريق السابق والزمالك الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وخلال تصريحات إذاعية، عبر "أون سبورت" قال سعفان : " فريق الإسماعيلي ليس ملكا لي، النادي مفتوح للجميع، ولكن لم يعرض علي فكرة عودة محمد عواد مرة أخرى".





وتابع: "عودة عواد لم تطرح، لأنه يعلم جيدًا ما سيلاقيه من رد فعل جماهير الإسماعيلي".





وأضاف: "ما يدور داخل فكر عواد، هو عدم عودته للإسماعيلي وعلى المستوى الفني، مركز حراسة المرمى في الفريق لا يحتاجه".





وأكد "لا توجد أزمة مالية في حصول الجهاز الفني للإسماعيلي على رواتبه".





وانهى "لا أحتاج للتعاقد مع حارس مرمى للإسماعيلي، لدينا حراس مميزين، وأرى أن كل حراس المرمى في مصر بنفس المستوى ماعدا 4 حراس فقط هم محمد الشناوي، أحمد الشناوي ، أبو جبل والمهدي سليمان".