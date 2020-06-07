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حمادة طلبة يتحدث عن إنقاذه التاريخي أمام نيجيريا

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
رامي بيشاي
تحدث حمادة طلبة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق عن كواليس مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية عام ٢٠١٩ وكرة الانقاذ الشهيرة التي اخرجها من على خط المرمى. 

وقال طلبة في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك عبر برنامج أخبارنا من تقديم الإعلامية فرح علي : اجتهدت قدر الإمكان قبل مباراة نيجيريا، وذنت سعيد بالتواجد في التشكيل الأساسي على عكس ما كان يتوقع الجميع. 

وأضاف : خضت المباراة بتركيز شديد بالرغم من صعوبتها وقدمنا لقاء طيب، في  وجود نجوم كبيرة بصفوف المنتخب النيجيري في ذلك الحين، ولكن الحمدلله نجحنا في تقديم المطلوب. 

وعن انقاذه الشهير في المباراة قال : بالرغم من مشاركتي في المباراة مصابا، كنت حريص على الظهور بشكل طيب، ونجاحي في إخراج الكرة من على خط المرمى كان بسبب الاصرار على عدم الهزيمة في هذا اللقاء. 

واختتم حديثه قائلاً : هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في ذلك التوقيت لقبني بعريس المباراة للإنقاذ الصعب الذي قمت به خلال هذا اللقاء، وكان سعيد للغاية بالأداء الذي قدمته.

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