تحذير جديد من الأرصاد الجوية.. الحرارة تتخطى 42 درجة في هذه المناطق

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود البلاد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، على القاهرة والوجه البحري، مع تعرض البلاد لشبورة خفيفة في النهار الباكر، وتعرض السواحل الشمالية للرياح النشطة.





وأكدت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في شمال الصعيد يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، وجنوب الصعيد يسوده طقس شديد الحرارة مع رياح معتدلة.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية في الليل، ويكون لطيف على جنوب وشمال الصعيد.





وترتفع الحرارة غدا في أسوان لتسجل العظمى بها حوالي 45 درجة، بينما تسجل العظمى في قنا 43، بينما تسجل العظمى في سوهاج 42.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين إليكم التالي:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة