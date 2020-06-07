"قهوة الماضي" لـ اليسا تكسر حاجز الـ2.5 مليون مشاهدة

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حققت أغنية "قهوة الماضي" للفنانة إليسا نجاحا كبيرا منذ طرحها، حيث حققت 2 مليون ونصف مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناة شركة روتانا الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب"، في أيام عيد الفطر المبارك الماضي.



اغنية "قهوة الماضي" من كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم، توزيع كميل الخوري.



تقول كلمات الأغنية



:" بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك.. ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك.. بدي حدا شوفو إنت لو طـــــــــــل.. إقعد بوجو عالهدا واتأملـــــــــــك.. حبيبي، بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا.. في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى.. قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا.. يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــــــــلك.. وانطرت وحدي الموعد المنســـــي.. وحدي ومعي ذكرى هوى أمســــي.. ومرقو إيديي بوّسو الكرســـــــــي.. الـ كانت عا بعدك بالدني حبســــــي".



وكانت اليسا، عبّرت عن تحمسها لطرح الأغنية من خلال حسابها الرسمي على "تويتر"، وقالت:"قهوة الماضي من أقرب الأغاني لقلبي بالفترة الأخيرة، ورح تصدر على العيد إن شاء الله. كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وأول أغنية لبنانية بتسمعوها من الألبوم الجديد".



يذكر أن طرحت إليسا في شهر أبريل الماضي أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت ملايين المشاهدات عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".

