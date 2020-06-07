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نقيب الزراعيين: 5 ملايين طن صادرات زراعية العام الجاري (فيديو)

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن إنتاجية الصوب الزراعية أعلى من الأراضي المكشوفة، فضلا عن أن مواصفات المحاصيل تكون أكثر أمنا، مشيرا إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 6 ملايين طن صادرات زراعية العام الجاري بعد الوصول إلى 5 ملايين طن العام الماضي.

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد أن الرئيس السيسي عقد 3 اجتماعات وزارية خلال الشهر الماضي بشأن التأكيد على توفير المحاصيل الاستراتيجية وهو ما يكشف اهتمام القيادة السياسية"، مشيرا إلى أن هناك دراسات ميدانية تجرى في سيناء في إطار مشروعات التنمية الزراعية في سيناء التي تشمل محطات تحلية.


كان قد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، في إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.

يعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن وأكد السيسى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تهدف بالأساس إلى بناء القدرة للدولة المصرية، لافتا إلى أن مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية تكفى 20 مليون مصرى.


وأضاف السيسى أننا نقوم بضبط آليات السوق لإحداث التوازن في السوق المصرية، ولابد من تكاتف الجميع ومشاركة صغار المزارعين في الإنتاج دون توقف، وأنه من الضروري تواجد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في الأسواق لضبطها، مضيفا: "إحنا مش هنتفق مع التجار على الناس، ولكن هنتفق على عمل توازن حتى لا ندخل في سجال غير مناسب".


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