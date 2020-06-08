"إيلسيرا".. عقار جديد من روسيا لعلاج مضاعفات كورونا.. تعرف عليه

حالة الصراع الشديدة مع فيروس كورونا التي يعيشها العالم بأسره أدت إلى تسابق دول العالم مع الزمن لمواجهة هذا الفيروس القاتل والتوصل إلى عقار فعال خاصة للحالات الشديدة والتي في أغلب الأحيان تدفع حياتها ثمنًا لهذا الفيروس الذي لم يرحم أحدا، وسجلت روسيا عقارين حتى الآن لمكافحة كورونا والعقار الثاني الذي أعلنت عن تسجيله مؤخرا مخصص للحالات العنيفة من المصابين بكوفيد 19.





وترصد بوابة " الفجر " التفاصيل في السطور التالية:





- " إيلسيرا" العقار الروسي الجديد لعلاج مضاعفات كورونا:

أعلنت وزارة الصحة الروسية أنها سجلت عقارًا جديدًا خاص بعلاج مضاعفات كوفيد 19 ويسمى إيلسيرا "ليفيليماب" ومن إنتاج شركة " بيوكاد" شركة التقنيات البيولوجية الروسية.





وبحسب ما ذكرته وكالة " نوفوستي" للأنباء الروسية أن شركة " بيوكاد " الروسية التي أنتجت عقار إيلسيرا كانت قد صرحت من قبل أنها سعت لتسجيل هذا العقار طبقًا لنظام خاص مؤكدة على دوره الهام في طريقة معالجته لردة الفعل الخطيرة للجهاز المناعي والتي تمثل تهديد كبير لحياة المصابين بكوفيد 19.





ووفقا لما ذكرته وكالة "أش أ" أنه كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة الروسية أن عقار "ليفيليماب" الذي تم تسجيله في روسيا خاص بعلاج المضاعفات الخطيرة التي تنتج عن الإصابة بكوفيد 19، وقد صرح المصدر بالأمس لوكالة أنباء " انتر فاكس" أن الإسم التجاري لعقار " ليفيليماب" هو "Ilsira" "إيلسيرا" لافتًا إلى أنه يعتبر العقار الثاني الذي تم بالفعل على وجه السرعة وبشكل عاجل تسجيله في روسيا.





كما صرح المصدر أن عقار إيلسيرا يعالج الحالات الشديدة المصابة بكوفيد 19 خاصة المضاعفات الخطيرة لكوفيد 19 التي تسمى " عاصفة السيتوكين" وهي عبارة عن ردة فعل إلتهابي للجسم بشكل شديد وعنيف على اقتحام الفيروس الجسم وتسبب تلف الأنسجة والأعضاء وعلى وجه الخصوص أنسجة الرئتين والتسبب في اشتداد العدوى التي قد تعرض حياة المصاب بكوفيد 19 إلى نتيجة قاتلة بشكل كبير مُحتمل.





يُشار إلى أن العقار الأول التي سجلته وزارة الصحة الروسية الأسبوع الماضي هو عقار " أفيفافير" وهو أول عقار من روسيا لعلاج مصابي " كوفيد 19 ".



