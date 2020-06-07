الجزائر تسجل 104 إصابات حديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، 104 إصابات حديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، متراجعة بـ11 إصابة عن اليوم السابق.





وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات كورونا جمال فورار،، في اللقاء الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10154 منتشرة عبر كل مدن البلاد.





وكشف فورار، عن تسجيل 9 وفيات جديدة بزيادة حالة وحيدة عن حصيلة يوم أمس، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 707.





وذكر أن 86 مريضاً تماثلوا للشفاء، ليرتفع بذلك مجموع الحالات التي تعافت من الوباء إلى 6717.

وأشار إلى تواجد 30 مريضاً في العناية المركزة.





يشار إلى أن الجزائر سمحت اليوم الأحد، بعودة نشاطات اقتصادية وتجارية وخدمية ضمن المرحلة الأولى من خارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء عبد العزيز جراد.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.

كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



