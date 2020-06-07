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15 ألف فرصة عمل.. نقيب الزراعيين يكشف تفاصيل مشروعات الصوب الزراعية (فيديو)

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:43 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
داليا الحسين
كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، تفاصيل جديدة عن مشروعات الصوب الزراعية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بقضية الأمن الغذائي خلال ولايته الأولى.

وأوضح "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي أطلق عددا من المشروعات الزراعية من بينها الصوب الزراعية بمساحة 7 آلاف فدان في العاشر من رمضان، ثم 10 آلاف فدان في قاعدة محمد نجيب.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أن قيمة استيراد مصر للبذور الزراعية كانت تصل إلى 2 مليار دولار سنويا، والشركة الوطنية للزراعة المحمية وإنتاج التقاوي ستوفر ما يقرب من 60% من بذور الخضراوات، مشيرا إلى أن الصوب الزراعية تستخدم 65% من كمية المياه التي تستخدمها الزراعة المكشوفة. 

ولفت إلى أن الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب توفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة يوميا، مؤكدًا أن إنتاج الصوب الزراعية بأكمله يدخل السوق المحلي.

ونوه نقيب الزراعيين الصوب الزراعية التي تصل مساحتها إلى 3 أفدنة تعطي محصول من 150 إلى 200 طن.


كان قد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، في إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.

يعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن وأكد السيسى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تهدف بالأساس إلى بناء القدرة للدولة المصرية، لافتا إلى أن مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية تكفى 20 مليون مصرى.

وأضاف السيسى أننا نقوم بضبط آليات السوق لإحداث التوازن في السوق المصرية، ولابد من تكاتف الجميع ومشاركة صغار المزارعين في الإنتاج دون توقف، وأنه من الضروري تواجد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في الأسواق لضبطها، مضيفا: "إحنا مش هنتفق مع التجار على الناس، ولكن هنتفق على عمل توازن حتى لا ندخل في سجال غير مناسب".

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