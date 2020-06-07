15 ألف فرصة عمل.. نقيب الزراعيين يكشف تفاصيل مشروعات الصوب الزراعية (فيديو)

كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، تفاصيل جديدة عن مشروعات الصوب الزراعية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بقضية الأمن الغذائي خلال ولايته الأولى.





وأوضح "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي أطلق عددا من المشروعات الزراعية من بينها الصوب الزراعية بمساحة 7 آلاف فدان في العاشر من رمضان، ثم 10 آلاف فدان في قاعدة محمد نجيب.





وأشار نقيب الزراعيين إلى أن قيمة استيراد مصر للبذور الزراعية كانت تصل إلى 2 مليار دولار سنويا، والشركة الوطنية للزراعة المحمية وإنتاج التقاوي ستوفر ما يقرب من 60% من بذور الخضراوات، مشيرا إلى أن الصوب الزراعية تستخدم 65% من كمية المياه التي تستخدمها الزراعة المكشوفة.





ولفت إلى أن الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب توفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة يوميا، مؤكدًا أن إنتاج الصوب الزراعية بأكمله يدخل السوق المحلي.





ونوه نقيب الزراعيين الصوب الزراعية التي تصل مساحتها إلى 3 أفدنة تعطي محصول من 150 إلى 200 طن.







