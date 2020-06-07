بإطلالة كاجوال.. أحدث ظهور للفنانة جيهان خليل عبر إنستجرام

تصدرت الفنانة جيهان خليل، اليوم الأحد الموافق 7/6/2020، تريند جوجل، وهذا بعد نشر صورة لها بإطلالة كاجوال عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ولاقت الصورة ردود فعل واسعة.





وظهرت جيهان خليل، في الصورة على البحر بإطلالة كاجوال ناعمه، ببنطالون من اللون الاسود وحذاء أبيض وتركت سعرها منسدلا خلفها، ونالت إعجاب متابعيها، وانهالت التعليقات عليها.





وآخر أعمال جيهان خليل هو مسلسل "علامة استفهام"، وهو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.





وشاركت جيهان خليل في مسلسل "طلقة حظ"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، مع كلا من مصطفى خاطر، محمد جمعة.​