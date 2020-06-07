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بعد إصابته بكورونا.. فيورنتينا يعلن تعافي مدربه

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
وكالات
كشف نادي فيورنتينا الإيطالي اليوم الأحد، أن حالة مدربه جيوسيبي ياكيني، تحسنت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن الأعراض كانت طفيفة.

وكشف رئيس النادي، روكو كوميسو، عن هذا الأمر خلال مؤتمر صحافي من الولايات المتحدة، ونقتله قنوات النادي الرسمية.

وقال في هذا الصدد "ياكيني أصيب أيضا بفيروس كورونا، لم أكن أعرف، ولكني أدعمه تماما، إنه شخص مجتهد جداً".

إلا أن رئيس النادي شدد على ضرورة التركيز حاليا على إنهاء الموسم في مركز طيب لضمان البقاء في "السيري آ" في الموسم القادم.

وكان الدروي الإيطالي قد توقف في 9 مارس(آذار) الماضي في الجولة الـ26 بسبب جائحة كورونا، وسيستأنف في 20 من الشهر الجاري، حيث سينتهي رسمياً في 2 أغسطس(آب) المقبل.

ويحتل "الفيولا" المركز الـ13 برصيد 30 نقطة، حيث يبتعد عن مناطق الخطر برصيد 5 نقاط فقط.

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