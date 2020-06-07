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بعد إصابته بكورونا .. مذيع "نفسنة" يكشف عن مفاجأة!

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:01 م
أحمد الخطيب
أحمد الخطيب
الفجر الفني
قدم أحمد الخطيب، مذيع ببرنامج "نفسنة"
على قناة القاهرة والناس،رغم إصابته بفيروس كورونا أغنية ساخرة، تحذر من مخاطر فيروس كورونا، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية.

قناة "القاهرة والناس" أطلقت الأغنية عبر شاشتها، وعبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يظهر أحمد الخطيب، وهو فى منزله يعانى من "العزل"، ويتذكر أيام الخروج من المنزل والعمل والتواصل مع أصدقاءه، كما قدم الأغنية بنفس ألحان أغنية المغنية العالمية "أديل"، وهى أغنية hello.

ويقول أحمد الخطيب، في تصريحات صحفية الأغنية هى محاولة لتحذير الناس من فيروس كورونا، وأن نتذكر دائما أن لنا أقارب قد يكونوا عرضة للمرض، ففكرة الأغنية من البداية كانت عن العزل، ولكن بعد إصابتى بكورونا، رأيت تغير بعض الكلمات بها.

وأضاف الخطيب، إنه رغم كافة التعليقات السلبية التى كانت تمر عليه عبر السوشيال ميديا، خصوصا معاملة مرضى كورونا بشكل سيء وبه تنمر، إلا أنه فوجئ بأن أهل المنطقة التى يسكن بها وجيرانه يطمئنون عليه بإستمرار ويعرضون عليه المساعدة بشكل متواصل.

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