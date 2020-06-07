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"أوبك" تدعم التنمية المستدامة في شرق وجنوب أفريقيا بـ 50 مليون دولار

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية " أوفيد" اتفاقية مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا بقيمة 50 مليون دولار لمشاركة المخاطر ومعالجة نقص التمويل التجاري وتحسين إمكانية وصول الشركات إلى التمويل في دول شرق وجنوب أفريقيا.

وأوضح الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام " أوفيد " في بيان أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الصندوق والبنك لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة والعمل مع المؤسسات المالية الشريكة لتمويل تجارة السلع الحيوية، وتأمين مصادر السلع الاستراتيجية، وتيسير زيادة التجارة البينية بين البلدان الأفريقية، والمساهمة في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي لبلدان المنطقة.

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