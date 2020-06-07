Advertisements
خالد أبو بكر: الإرهاب من أبرز التحديات التي واجهت السيسي
الأحد 07/يونيو/2020 - 09:34 م
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن ملف الإرهاب كان أبرز التحديات التي واجهت الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى أن تخطينا هذه المرحلة الصعبة بشكل كبير، ثم أزمة الطائرة الروسية والعديد من المعارك التي انتصرنا عليها.
وتابع "أبو بكر" خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" : "6 سنوات جمعيها ذكريات مؤلمة وسعيد ومشكلات كثيرة جدًا مرت بمصر، ومنذ 3 يوليو والسيسى يحمل البلد فوق كتفيه.. وأقف خلف هذا الرجل عن قناعة تامة ولم أندم يومًا.. أشهد الله انه كان ومازال ويعمل بكل جهد من أجل هذا الوطن، وأتطلع وأرجو ان يكون هناك مزيد من حرية الرأي والديمقراطية وسيادة القانون ومزيد من الحياة السياسية التى تليق بالمجتمع المصرى، والمزيد من الرأى والراي الآخر".
وكشف أبو بكر، تفاصيل لقائه بالرئيس بعد 3 يوليو، قائلًا: "قلت له سيادتك مصر زى ما هي ولو فتحت الخزنة هتلاقى ملايين الديون والمشكلات.. إيه حلك السحرى؟.. فرد عليا رد لم أكن اقتنع به نهائيًا، وقال، أنا براهن على المواطن المصرى".
وواصل:"كل الناس اللى بتحكم أتسألت بتودى الفلوس فين، لكن الناس بتسأل السيسى جاب الفلوس منين ولحق يعمل كل ده إزاى؟"
وذكر أن الرئيس السيسى خاض خلال حكمه حرب على الفساد ومرحلة من التنمية والعمار، مستطردًا:"السؤال ماذا لو حكم الرئيس السيسى او أحد آخر في نشاطه مصر منذ 2003؟ مستطردًا:"الرئيس السيسى خلى الأمر صعب على من سيخلفونه".
اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال المتحدث إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا