خالد أبو بكر: الإرهاب من أبرز التحديات التي واجهت السيسي

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن ملف الإرهاب كان أبرز التحديات التي واجهت الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى أن تخطينا هذه المرحلة الصعبة بشكل كبير، ثم أزمة الطائرة الروسية والعديد من المعارك التي انتصرنا عليها.





وتابع "أبو بكر" خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" : "6 سنوات جمعيها ذكريات مؤلمة وسعيد ومشكلات كثيرة جدًا مرت بمصر، ومنذ 3 يوليو والسيسى يحمل البلد فوق كتفيه.. وأقف خلف هذا الرجل عن قناعة تامة ولم أندم يومًا.. أشهد الله انه كان ومازال ويعمل بكل جهد من أجل هذا الوطن، وأتطلع وأرجو ان يكون هناك مزيد من حرية الرأي والديمقراطية وسيادة القانون ومزيد من الحياة السياسية التى تليق بالمجتمع المصرى، والمزيد من الرأى والراي الآخر".





وكشف أبو بكر، تفاصيل لقائه بالرئيس بعد 3 يوليو، قائلًا: "قلت له سيادتك مصر زى ما هي ولو فتحت الخزنة هتلاقى ملايين الديون والمشكلات.. إيه حلك السحرى؟.. فرد عليا رد لم أكن اقتنع به نهائيًا، وقال، أنا براهن على المواطن المصرى".





وواصل:"كل الناس اللى بتحكم أتسألت بتودى الفلوس فين، لكن الناس بتسأل السيسى جاب الفلوس منين ولحق يعمل كل ده إزاى؟"

وذكر أن الرئيس السيسى خاض خلال حكمه حرب على الفساد ومرحلة من التنمية والعمار، مستطردًا:"السؤال ماذا لو حكم الرئيس السيسى او أحد آخر في نشاطه مصر منذ 2003؟ مستطردًا:"الرئيس السيسى خلى الأمر صعب على من سيخلفونه".

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