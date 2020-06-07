فضل شاكر يطرح "معقول" وتقترب من نصف مليون مشاهدة

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طرح الفنان فضل شاكر، اغنية جديدة بعنوان "معقول" عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصدت على 300 ألف مشاهده منذ طرحها.



أغنية "معقول" كلمات والحان مروان خوري، فيديو ارت ورك محمد كشك.



وتقول كلمات الأغنية معقول إنساك معقول، تنساني أنا على طول معقول ما نعود أحباب،نمرق متل الاغراب

و لا نبقى سوى، ولا نبقى سوى ياما قالوا الهوا غلاب، ولا مره حسبنا حساب نبعد يا هوى، يا هوى يا هوى ياما ياما عشاق، نسيوا الأشواق ضاعوا وصاروا، بهالعمر اوراق

ياما كنا نقول، عاشقين على طول

لا لا مش معقول، تقدر يا فراق

تاري المكتوب، يا هوى مكتوب

و لا تتعب يوم يا قلوب".



وكان فضل شاكر طرح مؤخرا أغنية سينجل جديدة بعنوان "بتوحشينى" من كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى على أباظة، وتقول كلمات الأغنية: "لما بتوحشينى بحط إيدى على قلبى.. كأنى بضمك ليا.. وأسمع صوتك جوة منى.. وأنا مغمض عينى..وأفتكر كل اللى بينا..ده اللى بينا مش شوية".

