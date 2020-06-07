خالد الجندي: الاعتقاد بأن النساء أقل منزلة من الرجال "شغل حوش"

أكد الشيخ خالد الجندي أن الاعتقاد بأن النساء أقل منزلة من الرجال "شغل حوش".





أضاف الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" الذي يقدمه على قناة DMC، أن كل القرآن والسنة يتحدثون عن النساء أبكارا ليس المقصود به غشاء البكر، متعجبًا: "هل يعقل أن يكون النساء في الجنة ويحدث لهن نزيف! لأن الجنة لا يوجد بها تبول أو تغوط، كما أن الجنس في الجنة مختلف عن الدنيا".





تابع أن العرب لم يكن لديهم طب أو أشعة وما إلى ذلك ولهذا كانوا يضعون تفسيرات لبعض الأمراض بأنها مس شيطاني، ولهذا يسمون هذا الاعتقاد بأنه "ما تعارف الناس عليه".



