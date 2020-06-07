مايا دياب تهنئ راغب علامة بعيد ميلاده

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عايدت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ الفنان اللبناني راغب علامة بعيد ميلاده وذلك بتغريدة تحمل رسالة من القلب.



وعلقت على صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"وُلد نجم اجتهد على هذه النجومية واستمراريتها، والوحيد يلي عرف يكبر النجومية ويخليها عايشة وعم تكبر يوم بعد يوم.. السوبر ستار يلي ما بيشبه حدا..راغب علامة..ينعاد عليك بالنجاح بعد ومع عيلتك الحلوة وتحقق بعد كل يلي بتتمناه".



يذكر أن راغب علامة قد تلقى عدة معايدات قلبيه من قبل محبيه وأصدقائه بالوسط الفني ممن يعشقون صوته وتواضعه وشخصيته المرحه.