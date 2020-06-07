Advertisements

مايا دياب تهنئ راغب علامة بعيد ميلاده

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:48 م
راغب علامة
راغب علامة
لمياء علي


عايدت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ الفنان اللبناني راغب علامة بعيد ميلاده وذلك بتغريدة تحمل رسالة من القلب.

وعلقت على صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"وُلد نجم اجتهد على هذه النجومية واستمراريتها، والوحيد يلي عرف يكبر النجومية ويخليها عايشة وعم تكبر يوم بعد يوم.. السوبر ستار يلي ما بيشبه حدا..راغب علامة..ينعاد عليك بالنجاح بعد ومع عيلتك الحلوة وتحقق بعد كل يلي بتتمناه".

يذكر أن راغب علامة قد تلقى عدة معايدات قلبيه من قبل محبيه وأصدقائه بالوسط الفني ممن يعشقون صوته وتواضعه وشخصيته المرحه.

أخبار تهمك

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ يوم

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة بديل رمضان صبحي المثالي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 وفاة

منذ ساعة و 6 دقيقة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أخر تطورات مصير أزارو مع الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ يوم

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

06:09 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

01:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين