جابر نصار يقدم "حلا سحريا" لامتحانات الثانوية العامة.. و"الجامعة" كلمة السر

Advertisements

طالب الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، بالدعاء لكل مسؤول الآن بأن يوفقه الله خلال هذه المرحلة، معقبًا: " كل مسؤول الآن قابض على الجمر في ظل أزمة كورونا، وان شخصيًا قلبي وعقلي مع كل مسؤولي في مصر، الكلام سهل جدًا والفعل صعب" .



وتابع "نصار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن كل الجامعات اليوم أعلنت عن دراسة المناهج أون لاين، وتقديم أبحاث بدلًا من الامتحانات، ولكن هذا الامر لم يطبق على السنوات النهائية، لذلك هناك ضرورة لاحتساب درجات المؤجلة النهائية، من خلال النظر للسنوات الماضية، وهذا الأمر ينطبق على الكليات النظرية، اما عن الامتحانات الاكلينيكية لكليات الطب والتمريض، فمن الممكن تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة وامتحانهم داخل المستشفيات.



ولفت إلى أن هناك إمكانية لاستخدام قدرات الجامعات في امتحانات الثانوية العامة لمنع التكدس داخل اللجان، خاصة أن كل المحافظات الآن بها جامعات.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.



وقال المتحدث إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.