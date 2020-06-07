حمادة طلبة: لهذا السبب طارق حامد هو الأفضل في مصر

أكد حمادة طلبة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق على أن طارق حامد لاعب الفريق الأبيض هو أفضل لاعب في مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة.





وقال طلبة في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك عبر برنامج أخبارنا من تقديم الإعلامية فرح علي بأن طارق حامد يقدم أداء ثابت خلال الخمس مواسم الأخيرة وهذا السبب الرئيسي لكونه افضل لاعب في مصر.





وأضاف : تربطني علاقة مميزة مع جمهور الزمالك ومررت بظروف صعبة وشعرت بحزن عميق عندما رحلت عن النادي، أنا واحد من جمهور الزمالك قبل أن أكون لاعبا في صفوفه وأشكر الجماهير البيضاء على حبهم وتقديرهم لي









وتابع : لعبت باحترافية في عشرة أندية لكن عشقي لنادي الزمالك والنجم محمد صلاح سبب لعبي بمركز الظهير الأيسر مع المنتخب الوطني.



