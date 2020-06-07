إليسا تضع أصبعها على جروح اللبنانيين وتطلق هذه الصرخة

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وضعت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ الإصبع على جرح المواطنون اللبنانيون وقامت بمهاجمة السلطة السياسية في لبنان، معتبرة أنها هي المسؤولة عن تدهور الوضعين الإقتصادي والإجتماعي في لبنان.



وغردت إليسا عبر حسابها بموقع التغريدات تويتر :"لك روحوا قسموا بقا و خلصونا، ما بقا تحكونا بالعيش المشترك لانكن عملتوا شرخ كبير و زرعتو الفتنة بين كل اللبنانيين و هيدا جرح ما بيتداوا للاسف، كلكم انصاف رجال من كبيركم لزغيركن".



وتألقت اليسا خلال الأيام السابقة بحفلها الغنائي عبر منصة شاهد vip وتصدرت قوائم التريند بعد النجاح الساحق للحفل.

