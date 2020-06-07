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إليسا تضع أصبعها على جروح اللبنانيين وتطلق هذه الصرخة
الأحد 07/يونيو/2020 - 09:36 م
لمياء علي
وضعت الفنانة اللبنانية إليسا الإصبع على جرح المواطنون اللبنانيون وقامت بمهاجمة السلطة السياسية في لبنان، معتبرة أنها هي المسؤولة عن تدهور الوضعين الإقتصادي والإجتماعي في لبنان.
وغردت إليسا عبر حسابها بموقع التغريدات تويتر :"لك روحوا قسموا بقا و خلصونا، ما بقا تحكونا بالعيش المشترك لانكن عملتوا شرخ كبير و زرعتو الفتنة بين كل اللبنانيين و هيدا جرح ما بيتداوا للاسف، كلكم انصاف رجال من كبيركم لزغيركن".
وتألقت اليسا خلال الأيام السابقة بحفلها الغنائي عبر منصة شاهد vip وتصدرت قوائم التريند بعد النجاح الساحق للحفل.