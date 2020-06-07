أبوظبي تطلق مبادرة العقد والتوقيع الإلكترونيين لترخيص الشركات

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إطلاق " مبادرة العقد و التوقيع الإلكترونيين" لإصدار رخصة اقتصادية نوع شركة الشخص الواحد وشركة ذات مسؤولية محدودة بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين من خلال توفير عقد تأسيس مصدق وموثق دون الحاجة إلى مراجعة كاتب العدل وذلك عبر الموقع الالكتروني لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة عن طريق الهوية الرقمية UAE PASS.





وأكد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي من خلال تسهيل إجراءات ومتطلبات اصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية.





و أوضح أن مبادرة العقد الالكتروني و التوقيع الالكتروني تعد خطوة مهمة على طريق تمكين المتعاملين من الحصول على رخصهم الاقتصادية بسهولة أكثر وهي في مرحلتها الأولى تركز على إصدار رخصة تاجر أبوظبي و رخصة الكل في واحد من خلال توفير عقد موثق ومصدق باللغتين العربية والانجليزية والذي يلغي الحاجة الى مراجعة اعتماد كاتب العدل.





و ذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية حققت نجاحات غير مسبوقة في تقرير تنافسية ممارسة الأعمال المحلي للعام 2019 الصادر عن البنك الدولي بعدما احتلت المركز الثاني عشر على مستوى العالم متقدمة 23 مركزا في التصنيف العالمي مقارنة بالتقرير الصادر عام 2016، وذلك في إنجاز غير مسبوق للإمارة و الذي تحقق بفضل مواصلة الدائرة إطلاق العديد من المبادرات التي تسهل من إجراءات ممارسة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.





و أشار إالى أنه تم منذ بداية العام 2020 انجاز 138 معاملة لإصدار عقد تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة وشركات الشخص الواحد فيما تم إصدار 1759 رخصة تاجر أبوظبي ورخصة الكل في واحد و التي تشكل ما نسبته 29.6 % من إجمالي عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.





من جانبه أوضح محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة أن طريقة الإصدار الجديدة الخاصة بتاجر أبوظبي والكل في واحد تعتمد على الدخول عبر الهوية الرقمية UAE Pass ومن ثم اختيار إحدى الرخصتين وبالتالي تحديد الشكل القانوني " شركة الشخص الواحد أو شركة ذات مسؤولية محدودة".





وقال : " على المتعامل تعبئة بيانات التواصل و الأفراد المعنيين و بعد مراجعة الطلب يتم التأكد من العقد والموافقة عليه من جميع الأطراف أو من طرف واحد في حال كانت شركة الشخص الواحد ليتم بعدها دفع رسوم الموافقة المبدئية والتوقيع على العقد من خلال الهوية الرقمية من جميع الأطراف وأخيرا دفع رسوم الطلب وطباعة شهادة الرخصة الاقتصادية وعقد التأسيس الموقع والمصادق عليه من الدائرة".