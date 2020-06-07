Advertisements

أبوظبي تطلق مبادرة العقد والتوقيع الإلكترونيين لترخيص الشركات

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إطلاق " مبادرة العقد و التوقيع الإلكترونيين" لإصدار رخصة اقتصادية نوع شركة الشخص الواحد وشركة ذات مسؤولية محدودة بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين من خلال توفير عقد تأسيس مصدق وموثق دون الحاجة إلى مراجعة كاتب العدل وذلك عبر الموقع الالكتروني لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة عن طريق الهوية الرقمية UAE PASS.

 وأكد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي من خلال تسهيل إجراءات ومتطلبات اصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية.

  و أوضح أن مبادرة العقد الالكتروني و التوقيع الالكتروني تعد خطوة مهمة على طريق تمكين المتعاملين من الحصول على رخصهم الاقتصادية بسهولة أكثر وهي في مرحلتها الأولى تركز على إصدار رخصة تاجر أبوظبي و رخصة الكل في واحد من خلال توفير عقد موثق ومصدق باللغتين العربية والانجليزية والذي يلغي الحاجة الى مراجعة اعتماد كاتب العدل.

 و ذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية حققت نجاحات غير مسبوقة في تقرير تنافسية ممارسة الأعمال المحلي للعام 2019 الصادر عن البنك الدولي بعدما احتلت المركز الثاني عشر على مستوى العالم متقدمة 23 مركزا في التصنيف العالمي مقارنة بالتقرير الصادر عام 2016، وذلك في إنجاز غير مسبوق للإمارة و الذي تحقق بفضل مواصلة الدائرة إطلاق العديد من المبادرات التي تسهل من إجراءات ممارسة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.

و أشار إالى أنه تم منذ بداية العام 2020 انجاز 138 معاملة لإصدار عقد تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة وشركات الشخص الواحد فيما تم إصدار 1759 رخصة تاجر أبوظبي ورخصة الكل في واحد و التي تشكل ما نسبته 29.6 % من إجمالي عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

من جانبه أوضح محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة أن طريقة الإصدار الجديدة الخاصة بتاجر أبوظبي والكل في واحد تعتمد على الدخول عبر الهوية الرقمية UAE Pass ومن ثم اختيار إحدى الرخصتين وبالتالي تحديد الشكل القانوني " شركة الشخص الواحد أو شركة ذات مسؤولية محدودة".

 وقال : " على المتعامل تعبئة بيانات التواصل و الأفراد المعنيين و بعد مراجعة الطلب يتم التأكد من العقد والموافقة عليه من جميع الأطراف أو من طرف واحد في حال كانت شركة الشخص الواحد ليتم بعدها دفع رسوم الموافقة المبدئية والتوقيع على العقد من خلال الهوية الرقمية من جميع الأطراف وأخيرا دفع رسوم الطلب وطباعة شهادة الرخصة الاقتصادية وعقد التأسيس الموقع والمصادق عليه من الدائرة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المتطلبات اقتصادية ابوظبي اصل

أخبار تهمك

أخر تطورات مصير أزارو مع الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة بديل رمضان صبحي المثالي

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 وفاة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ يوم

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

24 ألف معاملة تسجيل وترخيص تجاري بدبي خلال يوليو الماضي

اقتصادية أبوظبي تغلق مركز خدمة المتعاملين في أبوظبي والعين

اقتصادية ابوظبي تسجل 2671 رخصة اقتصادية جديدة فى الربع الثاني من 2017

اقتصادية ابوظبي تلتقي ممثلي وكالات السيارات لمناقشة شكاوى المستهلكين

7 مبادرات أطلقتها "اقتصادية ابوظبي" لتسهيل ممارسة الأعمال في 2018

سوق أبوظبي يطلق منصته الرقمية الجديدة "سهمي"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

06:09 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 وفاة

09:13 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين