سعد لمجرد يعد جمهوره بمفاجآت من العيار الثقيل

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كشف الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ النقاب لجمهوره عن تحضيره لمفاجأة جديدة، ووعد متابعيه بأن يكون دائماً عند حسن ظنهم، ويقدّم لهم الأفضل، كما توجه لهم بالشكر على دعمهم الدائم له بالإضافة الى عائلته التي تدعمه وتقف الى جانبه.



ونشر لمجرد عبر صفحته الخاصة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلّق: " أيها الفانز الأعزاء ، لا يمكنكم حتى تخيل مدى سعادتي اليوم ، أريد أن أشكركم على حبكم النقي والواقعي طوال هذه السنوات وأريد أن أعدكم مرة أخرى بأنني سأفعل دائمًا المستحيل لوضع ابتسامة على وجهكم.



وأضاف: الآن أريد أن أطلعكم على أنني أعمل على مشروع جميل وأنا أقضي وقتي في جعله مثاليًا حتى تكونوا فخورين بي مرة أخرى حين تستمتعوا به إن شاء الله ... أحبكم جدًا إلى الأبد وإلى الأبد.



واختتم: أيها الفانز الأعزاء أشكركم من أعماق قلبي وأشكر عائلتي وأصدقائي وفريقي على كل الدعم".