هبه مجدي تشارك جمهورها صورة برفقه زوجها

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شاركته الفنانة هبه مجدي، جمهورها بصورة جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت "مجدي" بالصورة برفقة زوجها محمد محسن، ونالت الصورة إعجاب العديد من المتابعين، وجائت أبرز التعليقات ربنا يخليكم لبعض".



في سياق منفصل، شاركت الفنان هبه مجدي في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانيه" الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا من جانب المشاهدين.



يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.

