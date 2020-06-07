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أخر تطورات مصير أزارو مع الأهلي

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:55 م
أزارو
أزارو
حسام مجدي

يقترب المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي من حسم مستقبله في الفترة المقبلة بشكل نهائي.

 

وكان النادي الأهلي قد استقر هو الأخر على بيع أزارو في الصيف القادم وذلك بناءا على طلب من السوسيري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم.

 

وأكدت تقارير صحفية أن هناك أحد أندية الدوري القطري تقدمت بعرض في الساعات القليلة الماضية للتعاقد مع أزارو في الصيف واللاعب يفكر في الموافقة على هذا العرض.

 

وأظهرت العديد من الأندية رغبة في التعاقد مع وليد أزارو في الصيف القادم أبرزها نادي الوصل الإماراتي ونادي الشباب السعودي.

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