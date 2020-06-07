بعد حملة التنمر عليه.. أول ظهور لإبن محمد رمضان

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شارك محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان صورة لنجل شقيقه، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "رمضان" معلقا على الصورة قائلا "علي ابن أخويا القمر"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكان منهم الفنان محمد رمضان وكانت أبرزها "الله يحفظه ويحميه حبيبي ابن البرنس"،"أحلى ناس السمر هو في جمالنا دول متغاظين مننا".



يذكر أن الفنان محمد رمضان تعرض للتنمر بعد مشاركته لصورة له تجمعه بإبنه، بسبب لون بشرته السمراء وقام بالرد على ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

