صورة نادرة للفنان هاني شاكر أثناء زيارته لنادي النصر السعودي1975

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قام تركي أل الشيخ بنشر صورة للفنان هاني شاكر أثناء زيارته لنادي النصر السعودي عام 1975 وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"



وكتب: الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة نادي نصر السعودي عام 1975 واتمرن مع الفريق , وأضاف وصلت لي من صديق عزيز , تحية للنقيب الفنان الكبير هاني شاكر



ورد هاني عليه قائلا معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي ال الشيخ , الصورة الجميلة اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كرة القدم مرة أخري



وإن شاء الله قريبا أكون بالعب في صفوق فريق الميريا عشان أكون مع حبيبي أبو ناصر واتطمن طلباتي المادية هتكون معقولة قوي .



يذكر أن آخر أعمال هاني شاكر، أغنية "جيش مصر الأبيض" وطرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان خالد جنيدى، ومن توزيع ياسر ماجد، ومن إخراج هنا حافظ.

