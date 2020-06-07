Advertisements

صورة نادرة للفنان هاني شاكر أثناء زيارته لنادي النصر السعودي1975

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:18 م
هاني شاكر
هاني شاكر
فايقة محمد عادل
قام تركي أل الشيخ بنشر صورة للفنان هاني شاكر أثناء زيارته لنادي النصر السعودي عام 1975 وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"

وكتب: الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة نادي نصر السعودي عام 1975 واتمرن مع الفريق , وأضاف وصلت لي من صديق عزيز , تحية للنقيب الفنان الكبير هاني شاكر

ورد هاني عليه قائلا معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي ال الشيخ , الصورة الجميلة اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كرة القدم مرة أخري

وإن شاء الله قريبا أكون بالعب في صفوق فريق الميريا عشان أكون مع حبيبي أبو ناصر واتطمن طلباتي المادية هتكون معقولة قوي .

يذكر أن آخر أعمال هاني شاكر، أغنية "جيش مصر الأبيض" وطرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان خالد جنيدى، ومن توزيع ياسر ماجد، ومن إخراج هنا حافظ.

أخبار تهمك

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ ساعة و 18 دقيقة

أخر تطورات مصير أزارو مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 وفاة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ يوم

فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"

منذ حوالي 4 ساعات

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ حوالي 4 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة بديل رمضان صبحي المثالي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

عاجل| الصحة: تسجيل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 وفاة

09:13 م

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

06:09 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين