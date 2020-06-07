اجتماعات مكثفة للجان النوعية بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، غدًا الاثنين، مناقشة عدد من مشروعات القوانين، حيث تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، ثلاث اجتماعات لها وذلك لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها (جهاز حماية المستهلك - مصلحة دمغ المصوغات والموازين - مديريات التموين ).





كما تعقد لجنة الشؤون الصحية برئاسة الدكتور محمد العماري، اجتماعين لها، وذلك لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2021، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان - مديريات الشئون الصحية بالمحافظات - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - هيئة الإسعاف العامة - الهيئة العامة للرعاية الصحية - الهيئة العامة للتأمين الصحي - المؤسسة العلاجية - الهيئة العامة للتدريب الإلزامي للأطباء - صندوق مكافحة المخدرات - التأمين الصحي الشامل.





وتواصل لجنة الصناعة برئاسة المهندس فرج عامر اجتماعاتها لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/2021 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (المطابع الأميرية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية)، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.





وتشهد لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طلعت السويدي مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارتي الكهرباء والطاقة الجديدة والبيئة.





بينما تناقش لجنة الإعلام والثقافة والاثار، برئاسة وكيل اللجنة النائب محمد شعبان، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، وذلك فيما يخص وزارة الدولة للإعلام - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة – الهيئة الوطنية للإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات.





وتستكمل لجنة القوي العاملة، برئاسة النائب جبالي المراغي، نظر مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية2020/2021 لقطاعي الشئون الاقتصادية ووزارة القوى العاملة.





كما تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب أحمد بدوي، ثلاث اجتماعات لها لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة كل من ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 2020/2021.





بينما تعقد لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب هشام عبدالواحد،اجتماعين لها، لدراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 20202021، فيما يخص: الهيئة العامة لميناء الاسكندرية - الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر - الهيئة العامة لميناء دمياط - الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية - ديوان عام النقل البحري - الهيئة العامة للنقل النهري - الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة - الهيئة العامة لقناة السويس.





وتعقد لجنة الزراعة والري، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا لها، لمناقشة مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/2021، ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 فيما يخص وزارة الموارد المائية والري.



