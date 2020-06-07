Advertisements

الآلاف يخرجون للتظاهر في كندا تنديدا بالعنصرية

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:29 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
خرج الآلاف من الأشخاص، اليوم الأحد، في مسيرات في مدن حول مقاطعة كيبيك الكندية، للاحتجاج على العنصرية داخل البلاد.

وتحركت مسيرة كبيرة في الشوارع وسط مدينة مونتريال الرئيسية، يرتدون معظمهم أقنعة بسبب فيروس كورونا المستجد، مرددين بالفرنسية والإنجليزية "لا أستطيع التنفس"، في إشارة إلى جورج فلويد الأمريكي من أصل افريقي الذي فقد حياته عندما ضغط ضابط شرطة بركبته على رقبته.

وفي إطار آخر ألقت شرطة مدينة تورنتو القبض على رجل يبلغ من العمر 21 عاما، كان يحمل سكينا كبيرا أثناء مراقبته لاحتجاج ضد العنصرية بعد ظهر أمس السبت.

وفي بيان صحفي، قالت الشرطة، إن متظاهرا أبلغ الضابط، بالمشتبه به بعد رؤيته وهو حامل سكين على الرصيف بالقرب من شوارع وسط المدينة وعندما حاول الضباط الاقتراب من الرجل، قالت الشرطة إنه هرب سيرا على الأقدام.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7،038،576 مليون إصابة، بينهم أكثر من 403،392 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3،442،317 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كندا بوابة الفجر الفجر العنصرية في كندا العنصرية الاحتجاجات العنصرية احتجاجات في كندة احتجاجات ضد العنصرية في كندة

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

سبب جديد يدفع ليفربول لزيادة عقد محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي إلى رئيس الحكومة ووزير المالية

منذ حوالي 4 ساعات

المصري يشيد بموقف الزمالك وينتقد الاداء الاعلامي

منذ أقل من ساعتين

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ يوم

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"

منذ حوالي 3 ساعات

الأزهر يستنكر الإساءة لأم المؤمنين ويدعو إلى احترام الرموز الدينية

منذ ساعة و 9 دقيقة

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

احتجاجات في نيوزيلندا على وفاة جورج فلويد

أحدثها هولندا.. احتجاجات دولية على مقتل الشاب جورج فلويد

كندا علوش تشارك في الهاشتاج العالمي "black lives matter"

"بكلمات غاضبة".. ميرنا جميل تحارب العنصرية

مي عمر: "هناك سباق واحد فقط هو سباق الإنسانية"

نيويورك: تمديد حظر التجول حتى آخر الأسبوع وزيادة مدته

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

06:09 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين