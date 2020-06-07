أحمد موسى: مسلة ميدان التحرير شاهدة على عظمة التاريخ المصري (فيديو)



ونوه "موسى إلى أن الشعب المصري يرفض حكم الدولة الدينية ويرفض دولة الخلافة، مؤكدا أن الإخوان يمكن أن يحكموا أي دولة إلا مصر.



ولفت الإعلامي إلى أن الإخوان كانوا يهددون المصريين ببحور من الدم في حال عدم نجاحهم في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، مضيفا: "مصر دولة غنية بشعبها العظيم وأغنى دولة بشعبها الذي يتحمل ويتألم من أجلها لأنه يعرف قيمتها".



وأردف موسى: " الإخوان قعدوا الناس في بيوتهم بالسلاح وكانوا يقتلوا المواطنين وعصابة الجاسوس محمد مرسي خربوا بيوت ربنا "، وعرض موسى فيديو لقتل أحد عناصر الجماعة الإرهابية والذي قتل أحدهم 14 شخصا على كوبري 15 مايو.

ونوه "موسى إلى أن الشعب المصري يرفض حكم الدولة الدينية ويرفض دولة الخلافة، مؤكدا أن الإخوان يمكن أن يحكموا أي دولة إلا مصر.ولفت الإعلامي إلى أن الإخوان كانوا يهددون المصريين ببحور من الدم في حال عدم نجاحهم في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، مضيفا: "مصر دولة غنية بشعبها العظيم وأغنى دولة بشعبها الذي يتحمل ويتألم من أجلها لأنه يعرف قيمتها".وأردف موسى: " الإخوان قعدوا الناس في بيوتهم بالسلاح وكانوا يقتلوا المواطنين وعصابة الجاسوس محمد مرسي خربوا بيوت ربنا "، وعرض موسى فيديو لقتل أحد عناصر الجماعة الإرهابية والذي قتل أحدهم 14 شخصا على كوبري 15 مايو.

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن إقامة احتقال غدا بمناسبة مرور ستة سنوات على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الدولة، مشيرا إلى أنه سيقوم بفتح الاتصالات للمشاهدين ليتحدثوا عن الـ 6 سنوات الماضية، وأيضا سيستقبل رسائلهم.قال" موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن ثورة 30 يونيو الأعظم في تاريخ البشرية ولن تتكرر مرة أخرى، مشيرا إلى أن مصر بلد الحضارة والتاريخ، وكان يجب تطوير ميدان التحرير بالشكل الحالي، لأن هذا الميدان شاهد على جرائم محمد مرسي وعصابته".ووجه التحية إلى المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب على الجهود المبذولة في تطوير ميدان التحرير، معقبًا: "المسلة في ميدان التحرير تشهد على عظمة التاريخ المصري".