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محمود إمام يتصدر استفتاء الفجر الفني - 7 يونيو

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:13 م
محمود إمام
محمود إمام
روان هيثم
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدر الفنان محمود إمام قائمة ممثل صاعد، حيث حصد على أصوات يبلغ 346619صوت، بنسبة 39.51 % في استفتاء الفجر الفني اليوم الاحد 7 يونيو.

وخاض الفنان محمود إمام هذا السباق الرمضاني بمشاركته مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، ومع الفنان يوسف الشريف بتجسيد شخصية أحد قوات أمن شركة إنيرجي كو فط مسلسل "النهاية".

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