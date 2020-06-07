Advertisements

"مكافحة الفيروسات": التبرع بـ"البلازما" شكر لله على الشفاء (فيديو)

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين يكون مع الحالات الخطيرة وليست شديدة الخطورة.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن من تلقوا مصل البلازما تعافوا، ولم يصلوا إلى جهاز التنفس الصناعي، مشددا على أن بلازما المتعافين ليست علاج، ولكنها وسيلة مساعدة مع الأدوية المضادة للفيروسات.

وأوضح أنه ليس كل متعافي من فيروس كورونا يصلح بالتبرع بالبلازما، مؤكدا أنه لا يوجد أي ضرر على المتبرع بالبلازما، مناشدا المتعافين بالتبرع بالبلازما، معتبرا أنه نوع من شكر الله على نعمة الشفاء.

تسجيل 1497 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 وفاة

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجنة مكافحة الفيروسات كورونا الصحة التبرع بالبلازما

أخبار تهمك

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي إلى رئيس الحكومة ووزير المالية

منذ حوالي 4 ساعات

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ يوم

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 12 ساعة

سبب جديد يدفع ليفربول لزيادة عقد محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

المصري يشيد بموقف الزمالك وينتقد الاداء الاعلامي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأزهر يستنكر الإساءة لأم المؤمنين ويدعو إلى احترام الرموز الدينية

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة تزف بشرى سارة عن حقن مصابي كورونا بـ بلازما المتعافين (فيديو)

"خط مهم للعلاج".. مناشدة عاجلة للمتعافين من كورونا (فيديو)

أحد المتعافين المتبرع بالبلازما: ربنا يجعلني سبب في إنقاذ الآخرين

وزيرة الصحة توجه مناشدة عاجلة للمتعافين من كورونا (فيديو)

الصحة تكشف شروط التبرع ببلازما المتعافين لمرضى كورونا (فيديو)

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

06:09 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين