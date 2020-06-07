"مكافحة الفيروسات": التبرع بـ"البلازما" شكر لله على الشفاء (فيديو)

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين يكون مع الحالات الخطيرة وليست شديدة الخطورة.



وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن من تلقوا مصل البلازما تعافوا، ولم يصلوا إلى جهاز التنفس الصناعي، مشددا على أن بلازما المتعافين ليست علاج، ولكنها وسيلة مساعدة مع الأدوية المضادة للفيروسات.



وأوضح أنه ليس كل متعافي من فيروس كورونا يصلح بالتبرع بالبلازما، مؤكدا أنه لا يوجد أي ضرر على المتبرع بالبلازما، مناشدا المتعافين بالتبرع بالبلازما، معتبرا أنه نوع من شكر الله على نعمة الشفاء.



تسجيل 1497 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 وفاة



من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.



وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.



وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.