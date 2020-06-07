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هل المطر في الصيف غضب من الله؟.. خالد الجندي يُجيب (فيديو)

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على بعض المزاعم التى ترددت خلال الأيام الماضية، عقب سقوط المطر، بأن الله سبحانه إذا غضب على قوم امطرهم صيفا، قائلًا: "هذا ليس حديثا ويعتبر تأليفظ".

وأكد "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هذه الأقاويل مجرد تأليف وليس لها علاقة بأحاديث النبي؛ صلى الله عليه وسلم.
     

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن موجة شديدة الحرارة، تشهدها البلاد اعتبارًا من غد الاثنين، محذرة من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت الهيئة، في بيان، اليوم الاحد، أن البلاد تشهد غدًا الاثنين، طقس حار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف.

وأوضحت الهيئة، أن جنوب الصعيد، يشهد طقس شديد الحرارة، بينما مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على جنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة أن الظوهر الجوية، غدًا تتمثل في شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري، مصحوبة برياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة، إلى أن معظم البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان، والسواحل تتأثر بامتداد مرتفع جوي على البحر المتوسط.

وبالنسبة حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.


وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة.

ومن المتوقع أن البلاد تشهد اليوم طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ولطيفا على السواحل الشمالية الغربية، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقسا معتدلا.

فيما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، بينما مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

وتكون هناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى وعلى بعض المناطق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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منخفض السودان مطر‏ مصر خالد الجندي الصيف اخبار

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