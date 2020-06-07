بمناسبة عيد ميلاده .. راغب علامة يوجه الشكر لمتابعيه

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يحتفل جمهور السوبر الستار راغب علامة بعيد ميلاده الذي يحل اليوم 7 يونية , حيث استقبل من العديد من التهنئيات والمعايدات من متابعيه من مختلف البلدان العربية



تصدر راغب علامة بهذه المناسبة العبارات الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الإجتماعي



ولذلك وجه النجم راغب علامة شكر لمتابعه عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وعلق قائلا : شكرا جزيلا لجمهوري الحبيب وللاهل والأصدقاء ولخيرة وجود الصحافة والفن والإعلام , ولكل شخص أسعدني بعباراته الرقيقة وتمنياته الرائعة



وتابع: فعلا أنا معكم بحس الدنيا عيد , وعلي أمل أن تتحسن الأحوال ونرجع نفرح أكتر من الأول ونلتقي علي الحب والسعادة .



يذكر أن اغنية "عاشت الأسامي يا بيروت" أخر أعمال راغب وهي من كلمات وألحان الفنان اللبناني إيلي شويري.



من جانب آخر احتفل راغب علامة مؤخرا بعيد ميلاد نجله وعايده بكلمات قلبية معبرا عن فخره به.



